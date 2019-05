Austria: Juncker, Ibiza-gate prova di pericolo ultradestra

BERLINO - "L'idea che si possa offrire ad altri un Paese in questo modo su un piatto d'argento non corrisponde proprio alla mia concezione di patriottismo". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ad una conferenza a Vienna, riferendosi all'Ibiza-Gate, che vede coinvolti gli estremisti di destra dell'Fpoe. "Anche per questo chiedo agli austriaci di cogliere l'occasione delle elezioni europee per voltare le spalle al pericolo dell'ultradestra", conclude Juncker.