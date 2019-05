Polonia, alleato M5S Kukiz'15 verso ingresso nel Parlamento Ue

BRUXELLES - Il movimento politico guidato dall'ex cantante punk Pawel Kukiz (Kukiz'15), tra i principali alleati del M5S in Europa, supererà la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale polacca ed entrerà nel Parlamento Ue. Emerge dall'ultimo sondaggio pubblicato sul portale ewybory.eu. Oltre a Kukiz'15 (6%), dovrebbero superare la soglia del 5% anche il partito nazionalista di governo Diritto e Giustizia (PiS), col 39% delle preferenze, la coalizione europea delle forze di opposizione (35%) e il nuovo partito progressista "Primavera" (10%). In totale sono sei le liste elettorali presentate in Polonia lo scorso 26 aprile.