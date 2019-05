Europee: record di visualizzazioni per video Europarlamento

BRUXELLES - Record di visualizzazioni per il cortometraggio "Scegli il tuo futuro", parte della campagna di informazione del Parlamento Ue in vista delle elezioni europee. Secondo i dati resi noti dall'Europarlamento, dal suo lancio lo scorso 25 aprile il corto è stato visualizzato più di 75 milioni di volte. Diretto dal regista francese Frédéric Planchon, il film punta a sensibilizzare gli europei ai valori, alle emozioni e alle responsabilità che condividono, invitando ad andare a votare.

Con le parole della giovane ragazza, voce narrante del film: "Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo fare la differenza". Il cortometraggio è stato sottotitolato nelle 24 lingue ufficiali dell'Ue e in altre lingue europee, con diverse versioni nazionali della stessa lingua (33 in totale) più le cinque lingue principali a livello mondiale (arabo, cinese, russo, hindi e turco). Il corto è stato prodotto anche in 31 lingue dei segni e nella lingua dei segni internazionale, con il sostegno dell'organizzazione non governativa Unione europea dei sordi (Eud).

La campagna del Parlamento europeo include il portale stavoltavoto.eu per mobilitare i cittadini in vista del voto di maggio, con più di 270 mila persone iscritte di cui una buona parte in Italia, che è il secondo Paese per il numero di adesioni (24mila ad aprile).