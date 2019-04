Sri Lanka: Tajani, ancora una strage contro i cristiani

BRUXELLES - "Anche nella domenica di Pasqua ci sono quelli che seminano odio e raccolgono morte. Gli attacchi che nello Sri Lanka hanno colpito le chiese testimoniano di un genocidio perpetrato contro i cristiani. Preghiamo per le vittime innocenti e lavoriamo per la libertà di religione nel mondo". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sugli attentati avvenuti nello Sri Lanka.