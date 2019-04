Europee: Greta al Parlamento Ue, 'essenziale andare a votare'

STRASBURGO - "È essenziale andare a votare alle europee". È l'appello lanciato oggi al Parlamento Ue dalla giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che si fa portavoce di tutti i giovani europei che, come lei, non hanno ancora raggiunto l'età per votare. "Io non voterò perché ancora non posso - ha detto Greta - ma proprio per questo è particolarmente importante che chi può votare usi questo strumento per parlare anche a nome delle persone che, come me, saranno colpite da questa crisi" climatica, "pur non avendo molta voce in capitolo" sull'argomento. Secondo la giovane attivista, chi può votare dovrebbe quindi "usare quest'opportunità per cercare di influenzare le decisioni" a livello europeo.