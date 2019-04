Libia: Commissione Ue in 'contatto permanente con Onu'

BRUXELLES - Sulla Libia "c'è l'impegno dei 28 ministri" e la Commissione europea "è in contatto permanente con l'Onu". Lo ha ribadito una portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che in queste ore "c'è molta attività" diplomatica" e "utilizziamo tutti i mezzi che abbiamo per fare passare il messaggio che la crisi in Libia è molto preoccupante". La portavoce ha aggiunto che "per questo l'Ue ha deciso di esprimersi a livello dei 28 ieri con una dichiarazione".