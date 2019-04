Fari Parlamento Ue restano puntati su progetto Tav

BRUXELLES - I fari del Parlamento europeo resteranno puntati sulla realizzazione della Tav. La commissione Petizioni dell'Eurocamera ha infatti deciso di 'tenere aperta' la petizione per chiedere di assicurare l'attuazione del progetto, presentata dall'eurodeputato di Forza Italia (Fi) Alberto Cirio. "Questo strumento della petizione era per me fondamentale", ha spiegato l'eurodeputato.

"Dal momento che mi candiderò alla guida del Piemonte, e che non sarò più al Parlamento europeo, tenere aperta questa petizione, che ho presentato come primo firmatario, mi permetterà di continuare a far sentire la voce del Piemonte sull'iniziativa. Che la petizione rimanga aperta - ha aggiunto - vuol dire che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di un accordo che noi riteniamo fondamentale, perché la Torino-Lione è una garanzia per lo sviluppo del Piemonte e dell'Italia intera".