Brexit: accordo Ue su proroga al 22/5 con ok Comuni

BRUXELLES - Accordo dei 27 leader al vertice europeo per una proroga sulla Brexit che prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull'accordo di divorzio. In caso di bocciatura Londra dovrà indicare come intende comportarsi col voto delle Europee entro il 12 aprile.

Il Consiglio inoltre ribadisce che non ci può essere una riapertura del negoziato sull'accordo di divorzio e qualsiasi impegno unilaterale o dichiarazione deve essere compatibile con lo spirito e la lettera dell'accordo.

"Londra avrà ancora la possibilità di un accordo, di una Brexit senza intesa, di una lunga estensione, o di revocare l'uscita, fino al 12 aprile". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk alla conferenza stampa al termine della prima giornata del summit europeo.

“Quello che ha deciso il Consiglio europeo questa sera mostra la chiara scelta disponibile per i parlamentari” e “sottolinea l’importanza che i Comuni passino l’accordo la prossima settimana”. ha detto la premier britannica Theresa May al termine del vertice Ue.