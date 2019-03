Migranti: Mogherini, senza novità positive Sophia finirà

BRUXELLES, 18 MAR - "In assenza di un accordo l'operazione Sophia dovrà essere chiusa, spero che un'intesa sia trovata, ma non vedo movimenti in questa direzione. Se non ci sono sviluppi positivi, l'operazione" a fine mese "purtroppo sarà chiusa, con tutte le conseguenze che questo comporterà". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini rispondendo al termine del Consiglio Esteri dell'Ue.