Banche: Corte Conti Ue contro Bce, dia accesso a documenti

BRUXELLES - La Corte dei Conti Ue ha chiesto ai legislatori europei di intervenire e assicurare che la Bce dia pieno accesso ai documenti per la revisione collegata alla supervisione bancaria. In una lettera al Parlamento Ue, la Corte esprime preoccupazione sul fatto che al momento la posizione della Bce su acceso a documenti e informazioni impedisca al personale della Corte di svolgere il proprio lavoro appieno. "La supervisione bancaria comprende rischi significativi per i portafogli pubblici dei cittadini", spiega la Corte, denunciando il fatto che i suoi esperti non riescano a fare un audit corretto di tali attività a meno che la Bce non cambi la sua posizione. "Non stiamo cercando di fare la revisione della politica monetaria", ha detto Klaus-Heiner Lehne, presidente della Corte dei Conti Ue, "ma è essenziale che abbiamo pieni poteri di fare una revisione delle attività di supervisione della Bce".