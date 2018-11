Brexit: telefonata Tusk-May su progressi trattativa

BRUXELLES - Telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e la premier britannica Theresa May stamani, "per fare il punto sui progressi nella trattativa sulla Brexit, e discutere sulla strada da seguire". A darne notizia è lo stesso Tusk su Twitter. Una discussione sulla Brexit, al livello di ambasciatori dei 27 (Coreper), è prevista per venerdì, in preparazione del Consiglio Affari generali della prossima settimana. Secondo fonti diplomatiche europee, la possibilità di un vertice straordinario a 27, a novembre, non è ancora da escludere.

Anche oggi il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha ribadito che la convocazione di un eventuale summit straordinario è prerogativa del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, sulla base delle indicazioni del capo negoziatore per la Ue, Michel Barnier. Ieri, al termine del suo incontro col premier slovacco a Bratislava, Barnier aveva smentito voci di una svolta imminente, scrivendo sul suo account Twitter: "Non ci siamo ancora".