Ok finale alle nuove regole Ue per l'audiovisivo

BRUXELLES - Via libera finale alla nuova direttiva Ue che ammoderna le regole sull'audiovisivo, che prevedono una quota minima del 30% di produzioni europee sulle piattaforme on demand di streaming come Netflix e una maggiore tutela dei minori da contenuti violenti, dannosi o di istigazione all'odio online così come avviene per la tv tradizionale. I 28 all'Ecofin hanno infatti dato il loro ok finale, dopo quello del Parlamento Ue del 2 ottobre. Le nuove regole, che hanno così completato tutto l'iter legislativo, potranno così entrare in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue, mentre gli stati membri avranno 21 mesi di tempo per trasporle nella legislazione nazionale.