Ue a M5S, 'considereremo impatto pandemia' su fondi a rischio

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha replicato ad una lettera degli eurodeputati M5S sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, in relazione al rischio di disimpegno dei fondi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Nella missiva la tedesca ha "rassicurato" sul fatto che Bruxelles "prenderà in considerazione l'impatto della pandemia sul programma" in questione, si legge nella nota dell'esecutivo comunitario. Soddisfazione è stata espressa da parte della delegazione pentastellata a Bruxelles.

"La Regione Puglia non perderà i fondi europei per lo sviluppo rurale che gli spettano", ha commentato Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e primo firmatario della lettera, cofirmata dagli europarlamentari Isabella Adinolfi, Chiara Gemma, Dino Giarrusso e Daniela Rondinelli. "Nella lettera la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen rassicura sul fatto che la Commissione prenderà in considerazione l'impatto che la pandemia ha avuto sull'attuazione del programmazione 2014-2020 - prosegue la nota di Furore -. La Regione Puglia è l'unica regione italiana a non aver speso tutte le risorse del Psr a disposizione entro il 31 dicembre 2020. Questo ritardo rischia di portare al disimpegno di 86 milioni di euro, fondi che sono attesi dagli agricoltori pugliesi per far fronte alla difficile situazione economica che stanno vivendo".

Furore ha ricordato che "la nostra iniziativa segue l'appello di Coldiretti Puglia" e ha annunciato che "nelle prossime settimane insieme alla mia collega pugliese Chiara Gemma, ci muoveremo insieme a tutti gli europarlamentari pugliesi per assicurarci lo sblocco di queste risorse. Le parole di Ursula Von der Leyen di oggi fanno ben sperare. Uniti possiamo incidere per il bene dei cittadini e dell'Italia".