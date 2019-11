A Bari box senza plastica e sistemi anti-xylella

BRUXELLES - Un servizio di monitoraggio e rilevazione della Xyllella fastidiosa per le aziende agricole, capace di evidenziare la presenza dell'infezione prima della comparsa dei sintomi, e confezioni senza plastica totalmente compostabili per l'uva da tavola. Sono alcune delle soluzioni sviluppate nell'ambito del corso avanzato di specializzazione Innovation and Youth Entrepreneurship in the Mediterranean agri-food sector, realizzato dal Ciheam Bari in collaborazione con Confindustria Puglia. Le iniziative sono state presentate a Bari. I partecipanti al master hanno lavorato per risolvere problemi concreti posti da aziende del territorio, come se fossero dei veri e propri consulenti dell'innovazione. "L'open innovation è una grande opportunità per le aziende - ha dichiarato il direttore del Ciheam Bari, Maurizio Raeli - ma bisogna sapere come metterla in pratica. Siamo fortemente intenzionati a dare continuità a questa esperienza formativa e sostegno ai percorsi futuri che ne scaturiranno".