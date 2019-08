Fondi Ue: 114 milioni per alta velocità Napoli-Cancello

BRUXELLES - L'Unione europea contribuirà con un investimento da 114 milioni di euro alla realizzazione della nuova tratta ferroviaria Napoli-Cancello, lungo la linea ad alta velocità che collegherà il capoluogo campano a Bari. Lo stanziamento, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), è stato annunciato oggi dalla Commissione Ue. Si tratta di "un collegamento cruciale per l'economia, la crescita e lo sviluppo regionale del Sud Italia", scrive l'Esecutivo comunitario in una nota, specificando che il termine dei lavori per i 15,5 km della variante Napoli-Cancello è previsto per ottobre 2022. Il progetto, avviato nel 2015, rientra nel corridoio europeo Ten-T Scandinavo-Mediterraneo e vale 887,6 milioni di euro.

"Investire in migliori connessioni ferroviarie nel Sud Italia significa investire nell'economia reale della regione, visto che questo porterà benefici diretti alle imprese, al turismo, e migliorerà la coesione territoriale del Paese", ha dichiarato la Commissaria Ue ai trasporti, Violeta Bulc.