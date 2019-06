Fitto (Fdi) eletto co-presidente del gruppo Ecr al Pe

BRUXELLES - L'eurodeputato italiano Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) è stato eletto co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr) insieme al polacco Ryszard Legutko (Diritto e giustizia-Pis). "Essere stato eletto all'unanimità co-presidente del gruppo dei Ecr non è solo un grande onore, ma anche un motivo di soddisfazione e orgoglio per me e per Fratelli d'Italia", ha affermato Fitto, sottolineando che "oggi, in Europa, Fratelli d'Italia è la seconda delegazione del gruppo europeo dei conservatori".

"La mia elezione a co-presidente è la prova di quanto e come siamo cresciuti politicamente e nelle urne. Un grazie ai colleghi di tutte le delegazioni che mi hanno dato fiducia, darò il massimo perché sia ben riposta", ha detto Fitto. "Il grazie più grande va a Giorgia Meloni - ha aggiunto - per la sua lungimiranza, per aver intuito che nel centrodestra c'era bisogno di una nuova proposta politica che rilanciasse i valori e i principi della destra, ma con un nuovo linguaggio capace di includere anche chi veniva da storie diverse, ma coerenti con un percorso. Oggi la mia elezione è il successo anche di questo progetto politico".