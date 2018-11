Pesca: D'Amato (M5S) Pe respinga proposta quote Adriatico

BRUXELLES - Il piano di gestione per la pesca di acciughe e sardine in Adriatico "va respinto". Lo afferma l'eurodeputata Rosa D'Amato (M5S), che ha inviato una lettera agli altri europarlamentari italiani in vista del voto che si terrà domani a Strasburgo. "Il pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea - scrive D'Amato in una nota - contiene troppi divieti e pochi veri elementi di salvaguardia della risorsa" e si basa "su valutazioni incerte da un punto di vista scientifico". Domani l'Eurocamera è chiamata a esprimersi sulla proposta di introdurre quote per la tutela degli stock di acciughe e sardine dell'Adriatico. La proposta, che riguarda principalmente l'Italia, la Croazia e in misura minore la Slovenia, è stata modificata dopo lunga gestazione dalla Commissione pesca dell'Europarlamento, con un emendamento che prevede una riduzione di catture del 4% l'anno per gli stock combinati di acciughe e sardine per tre anni. Per il voto in plenaria sono stati presentati emendamenti che di fatto cancellano questa disposizione, portando l'Europarlamento su posizioni più vicine a quelle della Commissione europea. "Se non vogliamo portare l'intero settore al collasso - conclude D'Amato - dopo oltre vent'anni di crisi il Parlamento europeo deve respingere la proposta della Commissione europea".