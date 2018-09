Fondi Ue: Emiliano, non abbandonare politiche coesione

BARI - "Siamo al fianco della commissaria Cretu, dell'Unione Europea, del Governo Ue, della Commissione, perché la rinegoziazione del piano di sostegno europeo non abbandoni le politiche di coesione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi a Bari con i giornalisti al termine dell'incontro con la commissaria europea per le politiche regionali, Corina Cretu.

"Siamo convinti come te - ha aggiunto Emiliano rivolgendosi alla commissaria - che le politiche di coesione siano necessarie e debbano far parte anche del prossimo quadro di coesione. Come componente del comitato delle Regioni, che è uno degli organismi europei più importanti, insieme a Parlamento e Commissione Ue, abbiamo concordato di sostenere questo sforzo tuo e del presidente Junker, perché il piano di coesione caratterizzi anche il futuro dell'Ue".

Emiliano ha poi ringraziato la commissaria Cretu per la sua presenza e "soprattutto per le bellissime parole che ha avuto per la Puglia, dimostrando in questo modo di avere compreso quanto per noi è importante il riconoscimento degli sforzi che stiamo facendo in questi anni per essere la migliore Regione italiana per la spesa dei fondi europei".