Fondi Ue: commissaria Cretu in Puglia

BRUXELLES - Missione di tre giorni in Italia per la commissaria europea alla politica regionale, Corina Cretu, che da oggi a venerdì sarà prima in Liguria e poi in Puglia per parlare di fondi Ue e presentare la proposta della Commissione per il post 2020. Oggi Cretu incontrerà i sindaci del Ponente ligure e parteciperà a un incontro organizzato dal Comune di Andora (Savona) sul tema dei finanziamenti europei. Da domani la commissaria si sposterà in Puglia, dove vedrà prima il governatore Michele Emiliano e poi, venerdì, la ministra per il Sud Barbara Lezzi. Prevista anche la visita di alcuni progetti finanziati dai fondi Ue, come il Masmec Biomed di Modugno (Bari), e la partecipazione a Bari a un evento sulla politica di coesione.

"Al ministro Lezzi, al presidente Emiliano e a tutte le parti interessate locali e regionali che avrò la fortuna di incontrare, presenterò la nostra proposta per la politica di coesione nel periodo 2021-2027, che prevede più risorse per le regioni italiane", ha dichiarato Cretu in una nota. Negli stessi giorni, domani e venerdì si svolgerà a Matera l'incontro annuale fra autorità italiane e Commissione per fare il punto sull'avanzamento dell'assorbimento dei fondi Ue.