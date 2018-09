Andriukaitis, Italia continui con misure eradicazione Xylella

BRUXELLES - L'Italia deve continuare ad applicare le misure di eradicazione della xyella fastidiosa in Puglia, dove il commissario europeo competente Vytenis Andriukaitis si recherà prima della fine dell'anno. Lo rende noto la Commissione europea dopo un incontro tra Andriukaitis e il ministro dell'agricoltura Gian Marco Centinaio, tenutosi a margine della visita del commissario al Salone del Gusto di Torino. La discussione "è stata molto costruttiva e il ministro ha fornito al commissario informazioni sulle misure adottate dall'ultima riunione di luglio", ha spiegato la portavoce dell'Esecutivo Ue Anca Paduraru. Andriukaitis, ha aggiunto la funzionaria, "ha ribadito la sua intenzione di recarsi in Puglia quest'anno e ha insistito affinché l'Italia continui a lavorare a livello regionale e nazionale per attuare pienamente le misure volte a fermare l'ulteriore diffusione di xylella" sul territorio italiano e dell'Ue.