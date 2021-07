Regioni Ue, riprenda cooperazione transfrontaliera

BRUXELLES - È arrivato il momento di riprendere la cooperazione transfrontaliera e migliorarla dopo la battuta d'arresto della pandemia. È il messaggio del Comitato europeo delle Regioni, che oggi durante la riunione plenaria ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione a presentare una proposta valida in caso di crisi future. Il tema sarà discusso durante un evento organizzato fra gli altri dal Comitato, lunedì 5 luglio.

Gli enti locali hanno fatto notare che, già prima dello scoppio della pandemia, molti territori di confine erano alle prese con una serie di ostacoli in tema di trasporti, connettività e burocrazia. La risoluzione adottata, che vuole riportare la cooperazione transfrontaliera in cima all'agenda politica dell'Ue, chiede misure specifiche per il mantenimento delle rotte terrestri e marittime, che consentano al personale e ai veicoli che lavorano nei servizi di emergenza di attraversare liberamente le frontiere in ogni momento, nonché il potenziamento dei servizi pubblici transfrontalieri.