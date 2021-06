Da Ue 492 progetti e 396 milioni di euro per progetti bici in Italia

BRUXELLES - In Italia sono 492 i progetti per incentivare l'uso della bicicletta, con un costo pubblico totale di 424 milioni di euro di cui 396 milioni dai fondi Ue della politica di coesione. Lo rivelano i dati della piattaforma per il monitoraggio civico OpenCoesione, pubblicati in occasione della Giornata mondiale della bicicletta il 3 giugno.

Sul portale è possibile individuare i progetti relativi alle piste ciclabili e al turismo in bicicletta attraverso diverse chiavi di ricerca. Fra questi ci sono per esempio le 10 ciclovie turistiche, tra cui la Ciclovia del Sole, la Ven-To, il Grab e la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese. OpenCoesione fa inoltre notare che la stessa ricerca riferita ai dati al 30 giugno 2019 restituiva appena 328 progetti: sono quindi 164 quelli realizzati in quasi due anni.