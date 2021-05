Parlamento Ue, rimozione immediata streaming illegali di eventi sportivi

BRUXELLES - Chiarire l'attuale quadro Ue sui diritti di proprietà intellettuale per gli eventi sportivi dal vivo e introdurre misure concrete per garantire la rimozione immediata dei contenuti illegali sono le principali richieste alla Commissione elaborate dagli eurodeputati nella relazione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambito digitale. Nel testo, approvato dal Parlamento europeo con 479 voti a favore, 171 contrari e 40 astensioni, gli eurodeputati hanno sottomesso alla Commissione diverse proposte per reprimere il crescente fenomeno dello streaming illegale di eventi sportivi.

Le sanzioni previste nella relazione dovranno essere proporzionate alla violazione e includere l'accesso a ricorsi per ovviare il blocco delle piattaforme legali, in particolare per le piccole imprese, le piccole e medie imprese e le start-up. "La pirateria di eventi sportivi in diretta è una sfida importante per gli organizzatori di eventi sportivi. Il problema delle misure esistenti è che l'applicazione arriva sempre in ritardo", ha commentato l'europarlamentare bulgaro del Gruppo Ecr e relatore del testo, Angel Dzhambazki.