Il Parlamento Ue osserva un minuto di silenzio per il prof francese decapitato

BRUXELLES - Il Parlamento europeo in apertura della sessione plenaria ha osservato un minuto di silenzio per Samuel Paty, il professore decapitato venerdì a Conflans-Sainte-Honorine, vicino a Parigi.

"Samuel Paty, professore di storia e geografia a Yvelines in Francia, è stato brutalmente assassinato venerdì da un terrorista islamista perché credeva nella libertà di espressione, perché voleva trasmettere ai suoi studenti la libertà di pensare, apertura mentale e valori della convivenza". Così il presidente del parlamento europeo David Sassoli aprendo la plenaria. "Cinque anni dopo l'attacco a Charlie Hebdo, l'avere mostrato una caricatura di Maometto in classe uccide. Il fanatismo e l'intolleranza uccidono - ha aggiunto -. Tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari di Samuel Paty e a tutto il personale docente in Francia e altrove". Sassoli ha poi sottolineato che "il terrore si combatte con l'istruzione, con l'insegnamento in cui credeva Samuel Paty, mentre lo praticava. Un insegnamento benevolo e critico, aperto alla società e agli altri, che promuove il dialogo e la conoscenza" e che "questa lotta è quotidiana".