Regioni europee, trovare rapido accordo sul Recovery fund

BRUXELLES - "I cittadini nelle nostre regioni e città si aspettano un rapido accordo sul recovery fund da 750 miliardi di euro e sul bilancio Ue. Le discussioni sono legittime, ma il Consiglio europeo deve evitare ritardi che possono ostacolare gli sforzi per proteggere i cittadini e far ripartire l'economia. L'Ue deve agire in unità, solidarietà e responsabilità". Così su Twitter il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas, commenta l'esito della videoconferenza dei leader europei che si è concentrata sul Piano per la ripresa europea.