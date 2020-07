Danimarca cambia idea, ok Recovery per i più colpiti

BRUXELLES - "Il nostro compito non è mettere il veto, ma trovare una soluzione", e "il governo è a favore del fondo per aiutare i Paesi più colpiti" dalla pandemia: lo ha detto la premier danese, Mette Frederiksen, durante un'interrogazione al suo Parlamento. "Dobbiamo restare uniti in Ue e questo è il punto di partenza del governo per questi negoziati", ha aggiunto. "Sono una fervente sostenitrice della cooperazione europea ma sono anche una frugale del Nord e penso che sia giusto pagare i propri debiti da soli", ha concluso.