Commissione Ue, misure anti Covid in linea con stato diritto

BRUXELLES - "La Commissione europea continuerà a monitorare le misure di emergenza sul Covid-19 in tutti gli Stati membri e come queste misure vengono utilizzate nella pratica e il loro impatto sullo stato di diritto e i diritti fondamentali. Questi valori dell'Ue devono essere confermati" anche durante questa crisi. Così il commissario europeo Didier Reynders a margine della riunione dei ministri della Giustizia Ue, la prima sotto la presidenza semestrale dell'Ue della Germania. "Uno dei temi di cui discuteremo oggi sarà la disinformazione e i discorsi di odio, ci stiamo lavorando con i ministri - ha aggiunto - ma oggi sarà anche l'occasione per spiegare la nuova strategia sui diritti delle vittime di ogni crimine affinché possano avere tutti pieno accesso alla giustizia e ricevere compensi".