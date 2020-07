Vaccino anti-Covid, alleanza l'Aia-Roma-Berlino-Parigi

BRUXELLES - Paesi Bassi, Italia, Germania e Francia uniscono le forze nella ricerca di un vaccino contro il coronavirus. I quattro Paesi hanno stretto un'alleanza per negoziare con potenziali produttori e le aziende farmaceutiche per consentirne la produzione sul territorio europeo ove possibile e garantire quantità e possibilità di accesso sufficienti per tutta l'Ue e per i paesi a basso reddito, in particolare in Africa. Lo dichiara il ministero della Salute dell'Aia.

I Paesi - si legge in un comunicato del ministero - "sono convinti che per raggiungere risultati servano una strategia e investimenti congiunti e hanno formato una 'Alleanza per un vaccino inclusivo' per accelerare il processo di sviluppo e garantire l'accesso a un vaccino efficace".