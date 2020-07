Commercio: da Vietnam ok finale a trattato con Ue

BRUXELLES - L'Assemblea legislativa vietnamita ha ratificato l'accordo di libero scambio con l'Ue, ultima tappa per l'entrata in vigore del trattato, dopo l'ok di Europarlamento e Consiglio Ue. Il trattato potrebbe far crescere l'interscambio tra i Paesi dell'Unione e il Vietnam di 23 miliardi entro il 2035, secondo elaborazioni di Confindustria.

Prodotti della meccanica, pelli e prodotti in cuoio, sostanze chimiche, tessuti in lana, prodotti in gomma, indumenti e accessori d'abbigliamento e macchinari elettrici, che rappresentano circa il 12% delle esportazioni italiane, saranno liberalizzate immediatamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

Entro 10 anni il 99% delle linee tariffarie sugli scambi tra il vecchio continente e Hanoi sarà eliminato. Ad oggi il dazio medio applicato al mix di categorie merceologiche provenienti dall'Italia è del 7,2%.