Eurozona: prosegue calo attività costruzioni, -14,6% ad aprile

BRUXELLES - Prosegue la flessione dell'attività nel settore delle costruzioni. Dopo il -15,7% registrato a marzo nella zona euro, ad aprile il settore si è contratto del 14,6% nella zona euro e dell'11,7% nella Ue-27 rispetto al mese precedente. Lo rende noto Eurostat, segnalando che si tratta del livello più basso mai registrato dall'inizio dei rilevamenti statistici nel 1995. I cali maggiori si sono registrati in Francia (-32,6%), Spagna (-26,3%) e Slovacchia (-10%). Per l'Italia il dato non è disponibile.