Forum ANSA Agri Ue: il Commissario Ue all'Agricoltura è contro i tagli alla Pac

BRUXELLES - Nella proposta per il nuovo bilancio Ue che sarà presentata mercoledì il commissario all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, chiederà di mantenere le risorse del bilancio Pac dell'attuale periodo di programmazione, eliminando i tagli prospettati nel 2018. Lo ha detto Roberto Berutti, che fa parte della squadra di collaboratori del commissario polacco, al Forum Ansa Agri Ue di oggi, con tema la Strategia Farm to Fork. Proprio la strategia, ha detto Berutti, "domanda agli agricoltori un cambiamento di approccio che va sostenuto finanziariamente, quindi Wojciechowski proporrà di eliminare i tagli proposti nel 2018 e di utilizzare le risorse per realizzare gli obiettivi della strategia".

