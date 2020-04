Ok Ue a schema italiano da 100 milioni per le Pmi agricole e ittiche

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue allo schema italiano da 100 milioni di euro per sostenere le Pmi nei settori agricolo, forestale, ittico e dell'acquacoltura. "Questi 100 milioni consentiranno al'Italia, attraverso garanzie di Stato, di sostenere le Pmi" in questi settori specifici "che hanno difficoltà a causa del coronavirus. Lo schema aiuterà a coprire necessità immediate di liquidità e sosterrà le loro attività durante e dopo l'epidemia", ha detto la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso dal fondo di garanzia Ismea di proprietà statale, attraverso le banche, sotto forma di garanzie statali su investimenti e prestiti in conto capitale circolante, e sovvenzioni dirette, sotto forma di rinuncia alla tariffa applicabile sulle garanzie concesse.