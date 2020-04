Coronavirus: regioni europee a Ue, serve piano di ripresa ambizioso

BRUXELLES - Un appello rivolto alle istituzioni Ue e agli Stati membri per un "piano di ripresa ambizioso che porti ad avere un'Europa sostenibile, resiliente e socialmente equa, e che non lasci indietro nessuno". A chiederlo è la conferenza dei presidenti del Comitato europeo delle Regioni (CdR), che riunisce, oltre al presidente del Cdr (Tzitzikostas) e al suo vice (Cordeiro), i capigruppo delle diverse formazioni politiche europee dell'assemblea.

"Come sindaci, governatori e consiglieri locali e regionali siamo in prima linea nella lotta al coronavirus. La natura senza precedenti dello shock causato da Covid-19 richiede misure immediate e un piano coraggioso per la ripresa economica e sociale", che sia "in linea con il Green deal e con l'agenda per la transizione digitale", chiedono i presidenti, che tornano a chiedere la creazione di un Meccanismo Ue per l'emergenza sanitaria per potenziare i finanziamenti verso i sistemi sanitari regionali e gli ospedali. I leader regionali lanciano anche un appello per "aumentare le capacità d'investimento" del bilancio europeo, considerando anche l'introduzione di nuove risorse proprie.