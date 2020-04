Coronavirus: Schinas, prolungare divieto viaggi verso l'Ue

BRUXELLES - La Commissione Ue sta valutando di prolungare il divieto di viaggi da Paesi terzi verso l'Unione europea, attualmente in vigore e inizialmente previsto per un periodo di 30 giorni. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, intervenendo nel corso di una riunione in video della commissione per le Libertà civili (Libe) dell'Eurocamera. "Conoscete le misure che abbiamo assunto per limitare i viaggi verso l'Ue per un mese. Penso che la situazione ci obblighi a rinnovare queste restrizioni", ha detto.