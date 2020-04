Agenzia europea prevenzione malattie, attenzione a test rapidi fai da te

BRUXELLES - Attenzione ai test fai da te sul coronavirus. L'Agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ricorda che "mentre la maggior parte dei test rapidi per il coronavirus marcati CE sono conformi", le autorità nazionali hanno rilevato irregolarità in alcuni di questi "venduti come presunti test fai da te. Numerosi Stati membri hanno messo in guardia dall'uso di test 'fai da te' rapidi o addirittura li hanno vietati". L'Ecdc in un documento sui test rapidi disponibili in Europa, spiega che serve una "convalida clinica in un numero ampio di popolazione".