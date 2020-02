Nasce il registro internazionale Dop e Igp

BRUXELLES - Entra in vigore oggi l'Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Il protocollo, firmato dall'Ue tre mesi fa, istituisce un registro internazionale per tutti i prodotti a indicazione geografica, facilitando la protezione di Dop e Igp nei mercati stranieri. "Così si aumenta la certezza del diritto nel commercio internazionale per produttori, trasformatori, distributori e consumatori - si legge in una nota di oriGIn, l'alleanza mondiale dei consorzi Dop e Igp - a questo proposito, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra rappresenta un messaggio forte per un commercio aperto e basato su regole".