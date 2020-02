Bilancio Ue: agricoltori Ue a Conte, mantenere spesa Pac

BRUXELLES - "Mantenere il livello della spesa agricola" nel prossimo bilancio Ue per raggiungere gli "obiettivi in tema di clima, biodiversità, crescita e occupazione". E' quanto si legge in una lettera delle associazioni degli agricoltori e delle cooperative agroalimentari europee al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stesso tipo di lettera è stata inviata a tutti i leader europei lo scorso fine settimana. "Gli agricoltori e le loro cooperative saranno fondamentali per l'attuazione efficace del Green Deal", prosegue la missiva. "Con il giusto sostegno all'adozione di tecnologie e un quadro normativo favorevole all'innovazione, la comunità agricola europea può continuare a rispondere alle richieste della società, come quella di ridurre l'impronta di carbonio". Per questo, "è necessaria una Pac forte, sostenuta da un bilancio altrettanto forte".