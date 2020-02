Ok aiuto Ue a stoccaggio di 150mila tonnellate d'olio

BRUXELLES - La Commissione europea ha dato il via libera all'immagazzinamento per 180 giorni di un volume di oltre 150mila tonnellate di olio extra vergine, vergine o lampante per un importo massimo di aiuto di 0,88 euro al giorno per tonnellata. Si tratta dell'assegnazione finora più sostanziosa nel quadro del regime di aiuto allo stoccaggio dell'olio di oliva, varato alla fine del 2019 e arrivato alla terza gara. Il contributo Ue si è reso necessario visto l'alto livello delle scorte e l'abbondante produzione, con i dazi Usa sull'olio spagnolo che hanno complicato ulteriormente la situazione dei prezzi. Dato l'esito delle due gare precedenti, ad oggi sono stati immagazzinati circa 172mila tonnellate per un aiuto Ue pari a 24 milioni di euro, che copre oltre il 20% delle scorte finali per il 2019. La quarta e ultima gara si svolgerà dal 20 al 25 febbraio 2020.