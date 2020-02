Ue: Nardella, città partecipino a tavoli per finanziamenti

FIRENZE - "Come vicepresidente di Eurocities porto avanti una battaglia comune a tutte le città europee: vogliamo partecipare ai tavoli dove si decidono programmi e finanziamenti futuri. Perché solo con interventi concreti possiamo avvicinare Europa e cittadini". Lo ha scritto, sul proprio profilo Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella oggi e domani a Porto (Portogallo) per partecipare al 'Cities forum 2020' dal titolo 'Creiamo insieme un futuro sostenibile per le città', forum organizzato dalla Commissione europea.

Eurocities è un'organizzazione che riunisce oltre 140 città europee che ha il compito di portare all'attenzione della Ue le necessità delle grandi aree urbane da un punto di vita politico, economico, sociale, culturale.