Polonia: Ue chiede misure a Corte di giustizia a tutela dei giudici

BRUXELLES - La Commissione europea ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell'Ue "di imporre misure ad interim, per ordinare al governo di Varsavia di sospendere il funzionamento della camera disciplinare della Corte suprema", a tutela dei giudici. Lo annuncia l'Esecutivo comunitario al termine del collegio dei commissari.

"Siamo pronti ad impegnarci con la Polonia in un dialogo costruttivo basato su rispetto e giustizia - afferma su Twitter la vicepresidente della Commissione Ue ai Valori e trasparenza Vera Jourova -. La richiesta odierna è stata fatta nel contesto di una procedura di infrazione in corso, che riguarda il nuovo regime disciplinare per i giudici polacchi. Non è collegato al nuovo disegno di legge ora all'attenzione del Senato polacco".