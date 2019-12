Iran: Eurocamera, uso sproporzionato forza sui manifestanti

STRASBURGO - Il Parlamento Ue denuncia l'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità iraniane nei confronti dei manifestanti non violenti scesi in piazza contro il caro benzina. In una risoluzione adottata per alzata di mano oggi a Strasburgo, l'Eurocamera ricorda che secondo Amnesty International sono state uccise almeno 304 persone, mentre sono migliaia i manifestanti ad essere stati arrestati.

"Decine di migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran e appartenenti a tutti i segmenti della società hanno esercitato il loro diritto fondamentale alla libertà di riunione", in quella che è stata "la protesta di più vasta portata degli ultimi 40 anni", sottolinea il testo approvato dall'aula. Secondo gli eurodeputati, le autorità iraniane hanno reagito in modo inaccettabile alle proteste iniziate lo scorso novembre dopo l'annuncio dell'aumento del 50 per cento del prezzo del carburante.

L'Europarlamento chiede quindi che si indaghi sull'uso eccessivo della forza, che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, ed esorta le autorità iraniane a comunicare il numero totale dei manifestanti morti e detenuti. Gli eurodeputati chiedono inoltre il rilascio immediato dell'attivista iraniana e premio Sakharov Nasrin Sotoudeh, che sta scontando una condanna pari a 33 anni di reclusione e 148 frustate.