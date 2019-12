Puigdemont e Comin entrano al Pe, 'battaglia prosegue'

BRUXELLES - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont e il suo ex ministro Toni Comin sono entrati al Parlamento europeo per ritirare il loro permesso quotidiano da europarlamentari e accreditarsi per prendere possesso dei loro seggi da gennaio 2020. I due, seguiti da decine di giornalisti, dopo aver varcato uno degli ingressi dell'Eurocamera a Bruxelles, si sono diretti verso gli uffici preposti. "E' finita l'odissea?", hanno chiesto i reporter: "No, la battaglia continua", ha risposto Puigdemont. "La giustizia europea è la vera garanzia per i cittadini".