Via libera dell'Eurocamera a Panetta nel board della Bce

STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha dato il via libera finale alla nomina di Fabio Panetta a membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). In un voto a scrutinio segreto oggi a Strasburgo, gli eurodeputati hanno approvato la candidatura di Panetta con 609 sì, 47 contrari, 39 astensioni. La nomina era stata già approvata dalla commissione Problemi economici e monetari (Afet) del Parlamento Ue, lo scorso 3 dicembre. L'Eurocamera ha dato anche il via libera alla candidatura della tedesca Isabel Schnabel a membro del board della Bce, con 511 sì, 112 contro, 51 astensioni. Dopo il voto del Parlamento Ue, la palla passa al Consiglio dell'Ue che dovrà dare il suo via libera finale.