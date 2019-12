Alimenti: Kyriakides, Ue avrà target riduzione pesticidi

BRUXELLES - "Possiamo ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi nell'Ue, a voglio stabilire con voi un ambizioso obiettivo di riduzione". Lo ha detto il neo commissario Ue alla salute Stella Kyriakides intervenendo alla Conferenza annuale della Commissione europea sulle prospettive dell'agricoltura, che vede partecipare Ong, organizzazioni di categoria, rappresentanti del settore pubblico e privato con interessi nel settore agricolo.

Kyriakides ha accennato ad alcuni punti della strategia "Farm to Fork", che sarà uno "dei blocchi del Green Deal". La strategia toccherà "pesticidi, fertilizzanti, uso degli antibiotici negli allevamenti - ha detto Kyriakides - ricerca in nuove tecniche di coltivazione e lo spreco alimentare, con obiettivi da fissare per i Paesi nell'ambito dei piani strategici della Politica agricola comune".