Priorità italiani lotta a disoccupazione, nell'Ue è il clima

BRUXELLES - Il 37% degli italiani considera che la priorità nell'Unione europea debba essere la lotta alla disoccupazione giovanile. Un dato in controtendenza rispetto all'Europa dove invece l'ampia maggioranza dei cittadini dell'Unione (32%) considera la lotta contro il cambiamento climatico il tema prioritario. In Italia solo il 25% la pensa così. Lo rivela l'ultimo sondaggio Eurobarometro condotto per il Parlamento europeo dal gruppo Kantar su un campione di oltre 27mila intervistati nei 28 stati membri nel mese di ottobre dai 15 anni in su.

Una chiara maggioranza dei cittadini europei vede la protezione dei diritti umani nel mondo (48%), la libertà di parola (38%), l'uguaglianza di genere (38%) e la solidarietà tra gli Stati membri dell'Ue (33%) come i principali valori da preservare.