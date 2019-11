Lega: Matteo Salvini il 2 dicembre a Bruxelles e ad Anversa

ROMA - Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Bruxelles e ad Anversa nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019. - Dalle 16.00 alle 16.30, informa una nota, nella sala stampa "Anna Politkovskaja" Salvini terrà una conferenza stampa con Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia e Marco Campomenosi, capo delegazione del Carroccio, sul tema "Priorità del gruppo Id per il 2020". - Alle 20, Salvini sarà invece nello storico edificio Handelsbeurs-Borsa di Anversa, nelle Fiandre, per l'incontro pubblico "Niewe Hoop Voor Europa" ("Una nuova speranza per l'Europa") organizzato dal gruppo Identità e Democrazia (ID), alla presenza degli europarlamentari Gerolf Annemans (presidente partito ID), Harald Vilimsky (FPO), Jordan Barella (Rassemblement National) e di Tom Van Grieken, presidente di Vlaams Belang. L'evento di Anversa sarà preceduto da un breve punto stampa con i media locali attorno dalle 19.00 alle 19.30.