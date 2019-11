Si inasprisce in Francia la battaglia tra stampa e Google

BRUXELLES - La stampa francese ha denunciato Google presso l'Autorità per la Concorrenza per abuso di potere dominante e chiede misure cautelari per applicare la normativa sul diritto d'autore. Tra i firmatari l'Agence France Presse, l'Alleanza della stampa di informazione generale e il Sindacato degli editori delle riviste. Montain View, sostengono le organizzazioni, non rispetta i "diritti connessi" ossia l'insieme dei diritti degli autori, come previsto dalla normativa Ue sul copyright per la condivisione con gli editori dei ricavi ottenuti dalla diffusione di contenuti in rete. Google ha però rifiutato qualsiasi negoziazione. In Francia, primo Paese ad applicare la direttiva Ue, la piattaforma ha dichiarato di non volersi conforme alla normativa e ha imposto delle nuove regole: i siti di informazione devono accettare l'utilizzo gratuito da parte dei motori di ricerca di estratti dei loro articoli, altrimenti perderanno visibilità. Google ha quindi respinto le accuse mossegli dalla stampa francese sostenendo di aiutare "gli utenti internet a trovare dei contenuti di informazione tra le numerose fonti" e che "i risultati sono sempre basati sulla pertinenza e non su accordi commerciali".