Eurozona: produzione industriale in ripresa, ma cala in Italia

BRUXELLES - Continua a salire in Europa, anche se leggermente, la produzione industriale a settembre, mentre cala in Italia. Lo comunica Eurostat. Nella zona euro è in rialzo dello 0,1%, nella Ue-28 dello 0,2%. Ad agosto era salita dello 0,4% nell'eurozona e rimasta stabile nella Ue a 28. Diversa la situazione in Italia, dove la produzione industriale a settembre segna un -0,4% dopo il +0,4 di agosto. Gli aumenti più consistenti si sono avuti in Irlanda (+8,8%), Ungheria (+3,1%), Danimarca, Croazia e Lituania (+2,5 ciascuno). I cali più significativi, invece, a Malta (-3,7%), Portogallo (-2,3%) ed Estonia (-1,5%). La Germania segna -1% rispetto ad agosto ma -5,3% se si compara il dato al settembre 2018. Rispetto a settembre dell'anno precedente, la produzione è scesa dell'1,7% nella zona euro e dell'1,2% nella Ue-28.