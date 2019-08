Migranti: Ue coordina ricollocamenti per nave Eleonore

BRUXELLES - La Commissione europea ha avviato il coordinamento per il ricollocamento dei migranti a bordo della nave umanitaria tedesca Eleonore. Lo annuncia la portavoce della Commissione europea per la Migrazione, Natasha Bertaud, rispondendo ai giornalisti. Il coordinamento è iniziato su input della Germania, ed i contatti sono in corso. Il ricollocamento sarà possibile solo una volta che i migranti saranno fatti sbarcare. Nei giorni scorsi l'Italia aveva firmato il divieto di ingresso nelle sue acque per la nave.