Nigeria: Ue, proseguiamo uniti nella lotta al terrorismo

BRUXELLES - "L'Ue è unita al governo nigeriano e alla gente nella lotta al terrorismo. Insieme, siamo determinati a continuare a promuovere e sostenere la cooperazione tra i Paesi e le comunità vicine per sradicare il terrorismo in tutte le sue forme". E' quanto afferma il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue (Eeas), dopo l'attacco terroristico avvenuto ieri per mano di Boko Haram nel nord-est della Nigeria contro gli abitanti di un villaggio di ritorno da un funerale. L'Ue esprime le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e auspica una pronta guarigione dei feriti e ricorda che è "presente nella regione e sta fornendo assistenza alla popolazione dall'inizio dell'insurrezione dei Boko Haram".